Non solo export le mani del Medio Oriente nelle imprese di Terni e dell’Umbria

Nel 2023, 43 imprese umbre, pari all’1,1% del totale nazionale, risultano partecipate da soci residenti in Medio Oriente. Queste società sono distribuite tra le aziende della provincia di Terni e dell’intera regione dell’Umbria. I dati sono stati diffusi attraverso un rapporto che analizza la presenza di investitori provenienti dal Medio Oriente nelle imprese locali.

Sono 43 le società umbre partecipate da soci residenti nell’area del Golfo, il gruppo più numeroso è quello riconducibile a Israele. Le esportazioni verso l’area valgono circa 190 milioni di euro. L’analisi Sono 43, pari all’1,1% del totale nazionale, le società umbre partecipate da soci residenti in Medio Oriente. In termini assoluti non è una massa imponente, e anche il valore complessivo delle partecipazioni nella regione resta contenuto: circa 4,7 milioni di euro. “Ma nei passaggi di crisi, i numeri non si misurano soltanto per volume. Contano per ciò che rivelano: la profondità dei legami societari, la qualità delle relazioni economiche, il grado di esposizione di un territorio agli urti della geopolitica”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Non solo export, le “mani” del Medio Oriente nelle imprese di Terni e dell’Umbria Articoli correlati Leggi anche: Iran, a rischio 27,8 miliardi di export in Medio Oriente. Caro bollette anche per le imprese Confartigianato Sicilia, crisi in Medio Oriente: a rischio l’export dell'IsolaLa crisi geopolitica in Medio Oriente e la crescente instabilità dei mercati energetici rischiano di avere effetti significativi anche sull’economia... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Il settore orafo di Valenza teme lo stop all’export per la guerra che infiamma il Medio Oriente; Medio Oriente, tensioni nello stretto di Hormuz: aumentano i costi per le aziende agricole toscane, export a rischio; Stretto di Hormuz: nuove misure dal Governo per le imprese dell’export; Crisi in Medio Oriente, gli industriali di Trento e Bolzano a confronto. Export e competitività a rischio, dall’Ue serve un’azione forte. Medio Oriente, tensioni nello stretto di Hormuz: aumentano i costi per le aziende agricole toscane, export a rischioColdiretti Toscana: rincari fino al 30% per energia e fertilizzanti, preoccupano i mercati del Golfo che valgono 56 milioni di euro per l’agroalimentare regionale ... lanazione.it MEDIO ORIENTE | Dagli aeroporti passando per le torri radar fino ai porti, sono diverse le infrastrutture militari americane nel territorio italiano mentre sono tredicimila, tra reclute e ufficiali, gli statunitensi di stanza nel nostro Paese. SCHEDA #ANSA - facebook.com facebook I primi dati sui prezzi dall’inizio della guerra in Medio Oriente mostrano già rincari sopra la media per il cibo e l’energia x.com