Terni Filippo campione alla Ruota della Fortuna | vittoria da 34.500 euro

Mercoledì 22 aprile, la città di Terni ha attirato l’attenzione nazionale grazie alla partecipazione di un concorrente ai giochi televisivi più popolari. Durante la trasmissione, il partecipante ha vinto una somma di 34.500 euro alla Ruota della Fortuna. La puntata è stata seguita da un vasto pubblico, e la vincita ha suscitato interesse sui social e sui media locali.

La città di Terni è stata protagonista nei giochi più seguiti della Tv nazionale mercoledì 22 aprile. Mentre Benedetta partecipava ad Affari Tuoi su Rai 1, alla Ruota della Fortuna di Canale 5 è diventato campione della serata Filippo da Terni, di professione controller finanziario. Il.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Pesaro vince alla Ruota della fortuna: Francesco campione con quasi 90mila euroPesaro, domenica 15 marzo 2026 - Una puntata ricca di ribaltamenti, di fortuna e sfortuna che si inseguono fino all’ultimo giro di ruota. Leggi anche: Lorenzo, cuore di papà e autista del 118 è il nuovo campione alla Ruota della Fortuna: “Tutto per i miei figli” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Filippo da Terni vince 34.500 euro a ‘La ruota della fortuna’; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ritrova il concorrente che ha fatto la storia con Mike Bongiorno. E Samira Lui si inchina: Gloria eterna; Un ternano alla Ruota della Fortuna. Filippo a un soffio dai 200mila euro. La Ruota della Fortuna, commozione per la nuova campionessa ma il finale non conquistaLa Ruota della Fortuna vede protagonista la nuova campionessa Ilaria che sconfigge Stefania e Giuseppe, ma non regala un finale di quelli memorabili ... dilei.it La Ruota Della Fortuna, puntata 15 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneSu Canale 5 gira la ruota della fortuna con Gerry e Samira che conducono il gioco alla scoperta del campione di puntata ... mondotv24.it Mediaset valuta cambiamenti nel preserale di Canale 5: possibile pausa per La Ruota della Fortuna. Ecco cosa potrebbe cambiare nei palinsesti estivi - facebook.com facebook