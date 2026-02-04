Lorenzo, autista del 118 di Pesaro, ha vinto alla Ruota della Fortuna. Con un sorriso sulla faccia, ha detto che ha fatto tutto per i suoi figli. La sua vittoria ha fatto felice la città e ha portato un po’ di allegria nelle Marche.

Pesaro, 4 febbraio 2026 – Le Marche tornano a sorridere su Canale 5. Nella puntata di ieri, 3 febbraio, de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, a trionfare è stato Lorenzo, un concorrente di Pesaro che ha conquistato il pubblico e, soprattutto, un montepremi di tutto rispetto: ben 46.200 euro. E questa sera tenterà di difendere il titolo. Chi è Irene Polucci, la ‘donna riccia’ di Affari Tuoi che ha vinto 80mila euro Chi è Lorenzo, autista di ambulanze. Simpatico e molto preparato, Lorenzo ha subito raccontato un po' di sé a Gerry Scotti. Nella vita è un autista di ambulanze, un lavoro impegnativo e prezioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo, cuore di papà e autista del 118 è il nuovo campione alla Ruota della Fortuna: “Tutto per i miei figli”

