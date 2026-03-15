Pesaro vince alla Ruota della fortuna | Francesco campione con quasi 90mila euro

A Pesaro, domenica 15 marzo 2026, una puntata della Ruota della fortuna si conclude con un risultato sorprendente. Francesco si aggiudica quasi 90mila euro, diventando il vincitore della giornata. La trasmissione si caratterizza per continui cambi di fortuna e momenti di suspense che si susseguono fino all’ultimo giro di ruota.

Pesaro, domenica 15 marzo 2026 - Una puntata ricca di ribaltamenti, di fortuna e sfortuna che si inseguono fino all’ultimo giro di ruota. Alla fine, a spuntarla è stato Francesco, concorrente di Pesaro, che nella puntata andata in onda ieri sera de “La ruota della fortuna” ha conquistato il titolo di campione di serata portando a casa 87.500 euro complessivi. Francesco oggi studia a Roma, dove è dottorando in politica fiscale. Un percorso accademico impegnativo che apre a diversi sbocchi professionali: dall’insegnamento universitario alle istituzioni. E proprio qui sta il suo sogno: lavorare nelle istituzioni, magari anche all’estero, più che intraprendere la carriera accademica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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