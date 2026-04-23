Terni | fermato al casello abbandona l’auto con più di due chili di droga a bordo

A Terni, un uomo è stato fermato al casello autostradale, ma ha tentato di scappare a piedi lasciando l’auto dietro di sé. All’interno del veicolo sono stati trovati più di due chili di sostanze stupefacenti. La polizia ha recuperato il veicolo abbandonato e ha sequestrato la droga. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per identificare il conducente e chiarire i dettagli dell’episodio.

Terni, 23 aprile 2026 – Fermato al casello, è fuggito ed ha abbandonato l’auto con oltre due chili di droga a bordo. È successo lunedì scorso ad Attigliano, dove i finanzieri del comando provinciale di Terni hanno sequestrato più di un chilo di cocaina e quasi un chilo di hashish. Tutto è partito da un controllo al casello autostradale. I militari hanno intimato l’alt a un Suv guidato da un uomo di origine marocchina. Durante le verifiche, nascosta in una scatola di scarpe dietro il sedile del passeggero, è stata scoperta la droga: dieci panetti di hashish e uno di cocaina. Dopo l’identificazione, però, il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni: fermato al casello, abbandona l’auto con più di due chili di droga a bordo Notizie correlate A bordo dell'auto nascondeva oltre 5 chili di droga e un fucile, corriere denunciatoUno dei carabinieri ha notato fuoriuscire da sotto un telo adagiato sul sedile posteriore ciò che, a prima vista, sembrava essere un tubo metallico... Leggi anche: Fermato in auto: nel bagagliaio c'erano otto chili di droga