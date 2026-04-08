Fermato in auto | nel bagagliaio c' erano otto chili di droga

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Sezze dai carabinieri della sezione radiomobile di Latina, dopo essere stato fermato in auto. Durante il controllo, i militari hanno trovato nel bagagliaio circa otto chili di sostanza stupefacente nascosta. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato, e l'uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Otto chili di droga nascosti nel bagagliaio dell'auto. I carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno arrestato in flagranza di reato, a Sezze, un cittadino rumeno di 24 anni.Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato il giovane alla guida di un'auto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. Leggi anche: Umbria, gira con venti chili di hashish nel bagagliaio dell'auto Arkansas Trooper Elmore's HUGE Home Run Arrest- Freeway Cameras GOTCHA!! Temi più discussi: Arrestato a Dovera un 23enne lodigiano, nell’auto aveva 4 chili di hascisc e 43mila euro in contanti; Latina: operazione antidroga, 2 arresti; In auto con due chili di droga, vengono fermati dai carabinieri: un 27enne e una 23enne sono stati arrestati; Controlli antidroga, arrestato un 30enne. Fermato su auto sospetta. Nel volante gli trovano nove involucri di cocainaUn 22enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 13 marzo nell’ambito di mirati servizi della ... lanazione.it In auto con due chili di droga, vengono fermati dai carabinieri: un 27enne e una 23enne sono stati arrestatiUDINE. In auto con due chili di droga, vengono fermati dai carabinieri: due giovani, un uomo e una donna, sono stato arrestati. Nel corso del pomeriggio di ieri, 1 aprile, nell'ambito del regolare ser ... ildolomiti.it Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com