terapia del dolore non serve coprirlo occorre spegnerlo

La terapia del dolore si occupa di prevenire, valutare e trattare il dolore persistente o difficile da gestire. Questa disciplina medica si concentra sul trovare soluzioni efficaci per alleviare la sofferenza dei pazienti, evitando di coprire semplicemente il dolore. L’obiettivo è ridurre la percezione del dolore, intervenendo con trattamenti mirati e specifici. La sua applicazione si estende a diverse patologie e condizioni cliniche.

SANITÀ. La terapia del dolore è una branca della medicina dedicata alla prevenzione, valutazione e trattamento del dolore, soprattutto quando diventa persistente o difficile da controllare. Non si limita a «coprire» il sintomo, ma punta a individuarne le cause e a ridurne l’impatto sulla qualità della vita, attraverso approcci personalizzati. Ne parliamo con il dottor Alessandro Terrani, anestesista, referente dell’Ambulatorio di terapia del dolore e medicina integrata recentemente attivato al Policlinico San Marco. «Non sempre. Il dolore acuto, ad esempio causato da un trauma o da un’infiammazione, ha una funzione protettiva perché segnala un problema in atto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Il . è Specialista in Podologia e Terapia del piede. Svolge la propria attività come libero professionista ed è titolare dello Studio podologico Appio Latino di Roma. Il Dott. Fianchini si occupa di prevenzion - facebook.com facebook