Bimbo Napoli verso terapia del dolore
Domenico, un bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, affronta una terapia del dolore dopo un trapianto fallito il 23 dicembre. La causa del problema è il cuore danneggiato che è stato trasportato male da Bolzano, rendendo necessaria l’attivazione di un nuovo trattamento. Questa mattina si tiene la prima riunione medica per pianificare le prossime mosse, mentre il bambino è attaccato a una macchina salvavita. I medici cercano le migliori soluzioni per alleviare le sue sofferenze. La situazione resta critica e in evoluzione.
10.40 Prima riunione per valutare la terapia del dolore per Domenico, di 2 anni, attaccato a una macchina salvavita al Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del 23 dicembre scorso, a causa di un cuore arrivato danneggiato che sarebbe stato mal trasportato da Bolzano. "Inutile un terzo parere".Così il legale della famiglia del bimbo,di Nola(NA) "L'unica è la richiesta di una Pcc, (Pianificazione Condivisa delle cure), in caso di malattie croniche e infauste Il primo rapporto interdisciplinare sul caso del bimbo è datato 6 febbraio".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
