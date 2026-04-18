Il dolore rappresenta una delle complicanze più comuni e invalidanti nei pazienti affetti da tumore, accompagnandoli durante tutto il percorso di cura. Recentemente, si è parlato di un bisogno crescente di informazione accurata sugli oppioidi, farmaci fondamentali nella gestione del dolore, e di una riduzione dei pregiudizi legati al loro utilizzo. La discussione si concentra sulla necessità di un approccio più aperto e basato su dati clinici.

Il dolore è una delle dimensioni più diffuse e invalidanti del tumore, che accompagna il paziente lungo tutto il percorso di cura. Il suo impatto sulla quotidianità, sul benessere psicologico e sulle relazioni sociali è notevole e può compromettere l’aderenza alle terapie e l’efficacia del trattamento. Ecco perché migliorare la gestione del dolore oncologico è fondamentale, come sottolineato durante il simposio organizzato da Istituto Gentili nell’ambito del XXV Congresso Area Culturale Dolore della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). "In Italia ogni anno si registrano circa 390mila nuove diagnosi di tumore e almeno 2 milioni di persone convivono con la malattia - spiega Silvia Natoli, responsabile dell’Area Culturale Dolore Siaarti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terapia del dolore: "Più informazione e meno pregiudizi sugli oppioidi"

Notizie correlate

Nuova terapia spegne il dolore senza oppioidi né dipendenzaUn nuovo studio preclinico ha sviluppato una terapia genica che prende di mira direttamente le aree cerebrali responsabili dell’elaborazione del...

Leggi anche: Corazza (Apfiaco): "Psoriasi non è contagiosa ma serve più informazione per abbattere i pregiudizi"

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La terapia del dolore al centro del futuro della cura; Naltrexone a basso dosaggio: nuova frontiera nella gestione del dolore cronico?; Al Grassi un nuovo ambulatorio per la terapia del dolore; Natoli (Siaarti), 'sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico'.

Ostia, terapia del dolore più forte: nuovo ambulatorio al Grassi e nuovi servizi sul territorioAl Grassi di Ostia apre il nuovo ambulatorio per la terapia del dolore. ASL Roma 3 amplia gli orari e introduce anche la Scrambler Therapy ... ilquotidianodellazio.it

Al Grassi un nuovo ambulatorio per la terapia del doloreAperto dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18. Ampliata l'offerta della Asl Roma 3 sul territorio, da Roma a Ostia, da Fiumicino a Casal Bernocchi. Scrambler Therapy contro il dolore cronico ... romasette.it

Suicidio assistito, archiviato anche il caso di Sibilla Barbieri. "Anche la terapia del dolore è sostegno vitale" - facebook.com facebook

Terapia del dolore e cure palliative, a Riccione il congresso Siaarti x.com