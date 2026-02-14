Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco durante una lite in una casa di corte a Brugherio, ferendo gravemente padre e figlio. La sparatoria, avvenuta ieri, è iniziata con una discussione accesa che è degenerata in violenza, portando l’uomo a sparare otto colpi di pistola. La polizia ha subito arrestato il sospetto, accusato di duplice tentato omicidio e di detenzione illegale di arma da fuoco. La scena si è svolta in un quartiere tranquillo, sorprendendo i vicini.

Brugherio, (Monza e Brianza), 14 febbraio 2026 – Alla fine è stato arrestato per duplice tentato omicidio aggravato e detenzione illecita di arma l'uomo di 57 anni che ieri ha f erito gravemente padre e figlio in una casa di corte alla periferia di Brugherio. Nella tarda tarda serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Monza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il 57enne residente a Brugherio, già noto alle Forze dell’Ordine. La lite e poi gli 8 colpi. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco all’interno di una corte condominiale in via Torrazza, a Brugherio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sequenza della sparatoria a Brugherio: la lite, gli 8 colpi di pistola, padre e figlio feriti. Un 57enne arrestato per duplice tentato omicidio

