Tentato depistaggio nelle indagini su Garlasco depositato un esposto con file audio Doma

È stato presentato in Procura Generale a Milano un esposto riguardante il caso di Garlasco, accompagnato da vari file audio. La criminologa Roberta Bruzzone aveva parlato pubblicamente di questi ascolti sui social e in tv. L'esposto fa riferimento a un tentativo di depistaggio nelle indagini in corso. I dettagli contenuti negli allegati non sono stati ancora resi noti ufficialmente.

AGI - È stato depositato in Procura Generale a Milano un esposto con allegati diversi audio sul caso Garlasco dei quali aveva parlato sui social e in tv la criminologa Roberta Bruzzone. Il filo conduttore tra i documenti sonori sarebbe un presunto tentativo di depistaggio delle indagini condotte dalla Procura di Pavia su Andrea Sempio per l' omicidio di Chiara Poggi. Gli audio coinvolgerebbero più persone, alcune direttamente coinvolte nell' inchiesta. "Oggi lo studio legale Gasperini-Fabrizi ha formalmente depositato all'attenzione della Procura generale di Milano i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell'ambito della nuova indagine - si legge in una nota dei legali dai contorni piuttosto criptici.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tentato depistaggio nelle indagini su Garlasco, depositato un esposto con file audio. Doma... Garlasco, al centro delle indagini il pc di Chiara Poggi: chi lo utilizzava - Ore 14 Sera 05/03/26 Notizie correlate Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio su presunto depistaggio delle indaginiGarlasco (Pavia), 23 aprile 2026 - Un esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara... Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a MilanoUn esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Moussa Diarra: la GIP dice NO all’archiviazione e dispone nuove indagini - Heraldo; Corruzione, al via il processo a Stagno d’Alcontres: aula aggiornata al 7 maggio, accuse su fondi e forniture; Morte di Moussa Diarra, archiviazione respinta: indagati per depistaggio i due agenti; Caso Garlasco: nuova pista su Sempio, audio su depistaggio. I nuovi audio sul delitto di Garlasco depositati in Procura: svelano presunto depistaggio nelle indagini su SempioOggi 23 aprile lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalizzato il deposito in Procura di alcuni audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta ... fanpage.it Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indaginiPressioni per deviare le indagini e conversazioni carpite: nuovi file audio finiscono sul tavolo della procura di Milano, aprendo uno squarcio inedito sul delitto di Garlasco. Degli audio aveva parlat ... milanotoday.it Nuovi file audio finiscono sul tavolo della procura di Milano, aprendo uno squarcio inedito sul delitto di Garlasco. E si fa largo l'ipotesi di un possibile depistaggio nell'inchiesta. Degli audio aveva parlato Roberta Bruzzone, a Quarto Grado spiegando che si tratt - facebook.com facebook