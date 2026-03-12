Fuga pericolosa tra Monte di Procida e Bacoli arrestati quattro uomini | uno era latitante

Quattro uomini sono stati fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia di Pozzuoli dopo un inseguimento di circa tre chilometri tra Monte di Procida e Bacoli. Uno dei fermati risultava essere latitante. L’episodio si è concluso con gli arresti, senza altre persone coinvolte o ferite.

Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia di Pozzuoli al termine di un inseguimento durato circa tre chilometri tra Monte di Procida e Bacoli. Per tre di loro l'accusa è anche di favoreggiamento, perché avrebbero aiutato il quarto a.