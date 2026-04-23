Tentata rapina in Barriera | sorpresi aggrediscono il personale del negozio e scappano

Nel pomeriggio di ieri, in via Oriani, due persone hanno tentato di sottrarre una borsa all’interno di un negozio di abbigliamento. Dopo essere state scoperte dal personale, hanno reagito aggredendo gli impiegati e sono scappate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato presso il negozio “6 Fashion”. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Tentano di rubare una borsa e dopo essere stati scoperti dal personale del negozio lo aggrediscono. È successo nel pomeriggio di ieri 22 aprile in via Oriani, presso “6 Fashion”, attività commerciale nel settore dell'abbigliamento. Dopo la segnalazione, sul posto sono giunti i militari dell'Arma.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Tentano un furto e aggrediscono il vigilante che li ha sorpresi a Bologna, due arresti per rapina impropriaDue arresti per rapina impropria e altrettanti episodi di aggressione ai danni di addetti alla sicurezza, è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri... Leggi anche: Tentata rapina a mano armata in un negozio a Ronciglione Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Intervento degli agenti al parco Peccei a Torino Barriera di Milano, liberata l'area della 'cattedrale'; Rapina impropria e conoscenza della lingua italiana. Tentata rapina in Barriera: sorpresi, aggrediscono il personale del negozio e scappanoI fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri 22 aprile all'interno di 6 Fashion, attività nel settore dell'abbigliamento di via Oriani. Indagini in mano all'Arma dei carabinieri ... triesteprima.it Tentata rapina: tre giovani in manetteTre giovani emiliani di età comprese tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Milano Marittima con l’accusa di tentata rapina in concorso su due ragazzi di Cesena e ... ilrestodelcarlino.it Torino, tentata rapina in showroom con i proprietari all’interno: due arresti #arresti x.com E’ successo nel punto vendita in Corso del Popolo a Treviso, ad aiutare la sorveglianza a bloccare la donna sono stati i passanti. Nello zaino trovati indumenti per un valore di 100 euro: denunciata per tentato furto e tentata rapina - facebook.com facebook