Tentata rapina a mano armata in un negozio a Ronciglione

Nella località di Ronciglione, un negozio è stato coinvolto in una tentata rapina a mano armata. L’individuo sospettato è stato allontanato dal comune con un divieto di ritorno, mentre gli agenti hanno emesso un avviso orale nei suoi confronti. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’episodio o sugli eventuali danni riportati.

, divieto di ritorno nel comune e avviso orale per il malvivente. Si tratta di un ultra 40enne residente in provincia, “già destinatario - lo descrive la questura - di significativi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria e resosi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, tentata rapina a mano armata in un bar di Colombella Leggi anche: Rapina a mano a mano armata al distributore di benzina, in manette 27enne Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina davanti a Palazzo Marino: tenta di strappargli la collana d'oro, ma la vittima reagisce; Armato di coltello rapina della borsa una signora: arrestato; TENTATA RAPINA ED ESTORSIONE ALL'IMPRENDITORE TRA MONTELLO E BAINSIZZA: QUATTRO CONDANNE; Rapina con pistola al centro commerciale, bottino fino a 45mila euro. Tentano la rapina alla zona industriale di Bari, messi in fuga dal titolareRapina a mano armata alla ‘Sunny infissi’ di Modugno: il titolare lotta con i malviventi, strappa il passamontagna a uno di loro e li mette in fuga. Ferito ma medicato sul posto. Indagano i carabinier ... informatissimo.net Genova, tentata rapina a Brignole: arrestati due giovaniGenova – Un mese fa avevano aggredito alle spalle un ventiquattrenne che stava passando da piazzetta Baistrocchi, davanti alla stazione di Brignole. Lo avevano preso a calci sulle gambe e a pugni sull ... ilsecoloxix.it Si cerca di ricostruire i motivi dell’aggressione: non si sa se per una tentata rapina oppure per una lite facebook Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio x.com