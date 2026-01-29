Doppio tentativo di furto in un' azienda | ladri in fuga a mani vuote

Due uomini hanno tentato di svaligiare l’azienda Istrumed in viale Italia a Capodrise, ma sono stati messi in fuga senza riuscire a portare via nulla. I ladri hanno fatto due tentativi nella stessa notte, ma le guardie e i sistemi di allarme li hanno scoperti prima che potessero entrare in azione. La polizia ora indaga per capire chi siano e come siano riusciti a entrare, ma per ora nessun fermo.

Doppio tentativo di furto sventato nella stessa notte presso la sede dell'azienda Istrumed, situata in viale Italia a Capodrise. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 23.55. I malfattori sono giunti sul posto a bordo di un'autovettura, fermandosi nei pressi dell'ingresso principale. Uno di loro è sceso dal veicolo e si è avvicinato al cancello dell'azienda, tentando di manometterlo per forzare l'accesso alla proprietà. Tuttavia, il suo piano è stato immediatamente individuato dai "guardiani virtuali" di Bor, il sistema di videosorveglianza e controllo da remoto attivo sull'area. In pochi istanti sono scattate le procedure di emergenza, che hanno messo in allarme il ladro e lo hanno costretto a desistere e a fuggire, evitando così danni o furti ai danni dell'azienda.

