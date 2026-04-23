Tra Bacoli e Monte di Procida, due tentativi di furto agli sportelli bancomat sono stati segnalati nelle ultime ore. In entrambi i casi, i sospetti sono stati intercettati mentre tentavano di mettere in atto i furti, ma sono scappati senza riuscire a portare via nulla. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Doppio tentativo di furto agli Atm tra Bacoli e Monte di Procida: ladri in fuga senza bottino, indagano i carabinieri. Hanno provato a colpire due sportelli Atm in poche ore, ma in entrambi i casi il piano è fallito. È successo nella notte tra Bacoli e Monte di Procida, dove ignoti hanno tentato due furti senza riuscire a portare via denaro. Il primo tentativo è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Miseno, a Bacoli.Alcuni individui, a bordo di un’auto scura, hanno preso di mira un bancomat della Banca di Credito Popolare. Il colpo però non è riuscito e i malviventi sono stati costretti alla fuga senza bottino. Poco dopo, stesso copione a Monte di Procida, in via Pedecone.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tentano due colpi agli Atm tra Bacoli e Monte di Procida: ladri in fuga a mani vuote

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Tentano un doppio furto agli Atm: ladri via a mani vuoteTempo di lettura: < 1 minutoHanno tentato di rubare un Atm in due banche ma in entrambi i casi non ci sono riusciti.

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