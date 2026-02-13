Rubate due giacche e il furgoncino nelle vicinanze anche un furto in pizzeria Addosso avevano coltello e cutter

Da cesenatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Cesena hanno arrestato due uomini dopo una serie di furti e tentativi di scasso avvenuti nella serata di ieri, tra cui il furto di due giacche e di un furgoncino nelle vicinanze di un negozio e un colpo in una pizzeria, tutti commessi con coltelli e cutter nascosti sotto i vestiti. Gli agenti, durante controlli serali e notturni nei quartieri più frequentati della città, sono riusciti a bloccarli mentre tentavano di scappare a piedi, grazie anche alle testimonianze di alcuni cittadini.

Due uomini sono stati denunciati con l'accusa di furto aggravato e porto abusivo di armi. Entrambi gli episodi in centro città Controlli serali e notturni da parte dei Carabinieri di Cesena nei luoghi più sensibili della città, in particolare nel centro storico, nei pressi dell’ospedale Bufalini e nella zona della stazione ferroviaria, ma anche lungo le arterie stradali più frequentate. Due uomini sono stati denunciati con l'accusa di furto aggravato e porto abusivo di armi. In azione i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Mercato Saraceno e San Carlo di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su rubate giacche

Aggressioni contro la polizia, cutter e collane rubate in tasca: sei denunce

Due attacchi con coltello nelle scuole russe: morto un bambino di 10 anni, ferita anche un’insegnante

Due incidenti con coltello si sono verificati in scuole russe, causando gravi conseguenze.