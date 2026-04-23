Un uomo è stato assolto dall’accusa di aver utilizzato un documento falso dopo aver presentato una carta d’identità considerata troppo grossolana e poco credibile. L’episodio si è verificato a Bolzano, dove la difesa ha contestato la validità del documento, portando alla decisione di assolvere l’imputato. La vicenda ha attirato l’attenzione per la semplicità con cui il documento contraffatto è stato riconosciuto come inattendibile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Carta d’identità contraffatta ma poco credibile. Un uomo è stato assolto dall’accusa di uso di atto falso dopo aver presentato una carta d’identità contraffatta in modo talmente grossolano da risultare inverosimile. Il giudice del Tribunale di Bolzano ha ritenuto che il documento fosse incapace di ingannare chiunque, portando così all’archiviazione del caso. I sospetti dell’impiegato e l’intervento della polizia. Fin dal primo momento, l’impiegato dell’ufficio postale ha notato anomalie evidenti: il documento era realizzato con materiali di scarsa qualità e riportava dati incoerenti. In particolare, pur indicando un comune dell’Alto Adige, non presentava il bilinguismo italiano-tedesco, elemento fondamentale per documenti ufficiali della zona.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tenta di aprire conto con documento “troppo falso”: uomo assolto a Bolzano

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