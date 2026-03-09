Festa della donna da incubo | l’ex la sperona con l’auto e tenta di aprire le portiere

Durante una serata dedicata alla Festa della donna, una donna di 50 anni è stata inseguita e speronata dall’auto del suo ex, mentre tornava a casa con un’amica. La vettura dell’uomo si è affiancata e ha tentato di aprire le portiere, creando una situazione di grande tensione. La vittima ha poi riferito di essere stata colpita con l’auto in più occasioni.

Paura per una 50enne inseguita lungo via Montescudo. L’uomo denunciato: l’episodio sarebbe l’ultimo di una serie di atti persecutori Festa della donna di terrore per una 50enne che è stata inseguita e speronata dall’auto del suo ex. La vittima, insieme a un’amica, aveva trascorso la serata in giro e, mentre stavano facendo ritorno, all’improvviso la loro vettura è stata affiancata da quella dell’ex compagno della donna che l’ha speronata per costringerla a fermarsi mentre procedeva lungo via Montescudo intorno alle 23,30. L’uomo, un 45enne egiziano, secondo il racconto della 50enne, con la manovra l’avrebbe fatta uscire di strada provocando allo stesso tempo un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Festa della Donna 2026, le frasi di auguri più belle con le citazioni da dedicare l’8 marzoL'8 marzo 2026 si festeggia la Giornata Internazionale della Donna, ecco alcune frasi, citazioni e aforismi che celebrano la donna e la sua lotta e...

Festa della donna, dove andare? Le spa migliori da vivere con le amicheBenessere, divertimento, volti distesi, chiacchiere a non finire tra luci soffuse di candele, acqua calda (e anche termale), massaggi rilassanti.

Una raccolta di contenuti su Festa della

Temi più discussi: Giornata della donna, dalle origini a come si festeggia nel mondo: 5 cose da sapere; Festa della Donna 2026; Festa della Donna, Belvedere di Palazzo Lombardia aperto al pubblico; Perché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna.

Festa della Donna: storia, significato e attualità dell’8 marzo. Le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguriLa Festa della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, è una ricorrenza internazionale dedicata al riconoscimento delle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne e alla riflessione sulle di ... strettoweb.com

Buona Festa delle Donne 2026, le immagini più belle da inviare per gli auguri dell’8 marzoL’8 marzo si celebra la Festa delle Donne 2026, conosciuta più correttamente come Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: ecco le immagini ... fanpage.it

Ieri si è celebrata la festa della donna. Che cos’è una tradizione Ogni anno l’8 marzo vedo organizzare festeggiamenti rigorosamente in pizzeria, ingaggiare un imbecille che fa lo spogliarello e fare così festa - facebook.com facebook