Tenta di svaligiare una casa a Ponte di Nona aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serrature

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Ponte di Nona, a Roma, dopo essere stato sorpreso dal proprietario mentre cercava di entrare in una casa. Aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serrature e si trovava sul posto con l’intento di commettere una tentata rapina. L’uomo è stato portato in carcere, mentre le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini.

È stato arrestato e si trova in carcere per tentata rapina in abitazione un 46enne sorpreso dal proprietario di casa a Ponte di Nona a Roma, che ha chiamato la polizia. Aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serrature.🔗 Leggi su Fanpage.it

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