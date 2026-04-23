Oggi, giovedì 23 aprile, si tiene l’esordio di Jasmine Paolini al WTA Madrid 2026 sulla terra rossa. La giocatrice italiana, che partiva come ottava testa di serie, ha usufruito di un bye nel primo turno e affronterà la tedesca Laura Siegmund, numero 47 del tabellone. L’incontro si svolge nel contesto di un torneo che vede in azione diverse atlete di alto livello.

Jasmine Paolini all’esordio oggi, giovedì 23 aprile, sulla terra rossa del Wta Madrid 2026. L’azzurra (n°9), che ha usufruito di un bye come testa di serie n°8 del tabellone, affronterà la tedesca Laura Siegmund (n°47). La 30enne romana è in cerca di risultati e continuità dopo un inizio di stagione non semplice, segnato dalle uscite di scena precoci dai tornei più importanti come negli Australian Open e nei Wta 1000 di Qatar, Dubai, Indian Wells e Miami. La nota positiva è rappresentata dalla semifinale al Merida Open, in Messico, poi persa contro la spagnola Cristina Bucsa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Paolini (@jasminepaolini) Paolini-Siegmund, i precedenti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jasmine Paolini oggi al Wta Madrid 2026, orario e dove vederla

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