Tennis da tavolo | il robot Sony Ace sfida e batte i campioni

Un robot chiamato Sony Ace ha recentemente superato alcuni dei migliori giocatori di tennis da tavolo durante test svolti a Zurigo. La macchina utilizza sistemi di visione artificiale per riconoscere e rispondere ai colpi degli avversari, dimostrando un livello di precisione e velocità elevato. La sua performance ha attirato l’attenzione nel mondo della robotica, dove le applicazioni di questa tecnologia si stanno espandendo anche in ambiti industriali e di servizi.

? Cosa sapere Il robot Sony Ace batte professionisti del tennis da tavolo nei test di Zurigo.. La tecnologia di visione artificiale trova applicazioni nella robotica industriale e nei servizi.. Il robot Ace di Sony ha raggiunto un livello di prestazione da esperto nel tennis da tavolo, superando tre atleti d’élite su cinque durante i test condotti nell’aprile 2025 secondo le regole della Federazione Internazionale. La macchina, sviluppata dai laboratori di Sony AI a Zurigo, sta tracciando una traiettoria senza precedenti nel mondo della robotica sportiva. Se inizialmente il dispositivo faticava contro i professionisti, i dati aggiornati a dicembre 2025 mostrano che Ace è ora in grado di battere anche i giocatori più esperti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis da tavolo: il robot Sony Ace sfida e batte i campioni Ace, un robot che sfida i campioni di ping pong Notizie correlate Sony dà vita ad Ace, il robot che batte i campioni di ping pong. Come ci riesce?Nella vita, ma in particolar modo negli sport, c’è un elemento imprescindibile che ci consente di raggiungere (o quantomeno avvicinarci) alla... Ping pong: il robot Ace sfida i campioni con riflessi sovrumani? Cosa sapere Il braccio robotico Ace ha sfidato i campioni di ping pong presso la Sony di Tokyo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tennis tavolo, a Verzuolo grande festa per la promozione in A2; Tennis tavolo Regaldi: ultima giornata di gare a squadre maschili; Tennis tavolo, Otranto sogna: col Siracusa si sogna la promozione in B1; I risultati dell'ultima giornata di campionato per Tennis Tavolo Os... Tennis Tavolo. Josè Ringressi argento ai campionati italianiI podi ai recenti campionati italiani di tennis tavolo hanno parlato anche un po’ empolese. Merito di Josè Ringressi ... sport.quotidiano.net Timothée Chalamet star del tennis da tavoloUn biglietto per il cinema in omaggio per i primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In sala arriva Marty Supreme. L’opera, ... ilrestodelcarlino.it In occasione dell'inaugurazione di un campo da tennis al Bernabeu è andato in scena lo scambio del secolo. Sinner e Bellingham vs Courtois e Nadal. Giudice di sedia Un Florentino Perez che grazie ai fari sembra brillare di luce propria. E niente, ovviament - facebook.com facebook