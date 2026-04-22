Barock | Sax e Piano Time giovedì 23 aprile concerto al Centro Artistico il Grattacielo

Giovedì 23 aprile, alle 20 al Centro Artistico il Grattacielo "Barock: Sax e Piano Time", un concerto che promette di sorprendere il pubblico con un dialogo musicale fuori dagli schemi. Protagonisti della serata saranno il sassofonista Roberto Fiorini e la pianista Scilla Lenzi, interpreti di un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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