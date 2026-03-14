Telese verso il futuro | l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliatura

Il Comune di Telese ha presentato il bilancio di fine consiliatura, evidenziando i principali interventi realizzati negli ultimi mesi. Sono stati illustrati i cantieri avviati, i fondi del PNRR destinati a vari progetti e le iniziative pianificate per il Lago e il Grassano. La relazione include anche una panoramica delle attività svolte dall’Amministrazione durante il mandato.

Il percorso di questa amministrazione è iniziato nel momento più buio della storia recente del Paese: l’insediamento in piena emergenza Covid-19. Nonostante le oggettive difficoltà iniziali, che hanno richiesto una gestione emergenziale complessa e faticosa, l’Amministrazione non ha mai perso di vista l’obiettivo di lungo periodo: proiettare Telese Terme tra le realtà d’eccellenza della Campania e del Sud Italia. Oggi, i frutti di quella tenacia sono visibili. Da un lato, l’edilizia privata ha ripreso a correre a gonfie vele, segno tangibile di una ritrovata fiducia degli investitori nel territorio e nella solidità della macchina amministrativa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese verso il futuro: l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliatura Articoli correlati Telese Terme, un modello di sviluppo: l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliaturaTempo di lettura: 3 minutiCon l’avvicinarsi della conclusione del mandato amministrativo, l’Amministrazione Comunale di Telese Terme guidata dal... La Medisan traccia il bilancio annuale: un futuro pieno di nuovi serviziTra le novità del 2025 certamente la più rilevante è stata la nascita lo scorso giugno del Polo chirurgico di Day Surgery, un centro all’avanguardia...