Il dossier è un documento reperibile in formato digitale sul sito della Fondazione Gerardino Romano ETS e si propone come ricognizione, sia pure sommaria, dell’azione politico-istituzionale svolta dal prof. Felice Casucci nel ruolo di Assessore al Turismo della Regione Campania nel periodo 2020-2025, con l’obiettivo di restituire la tracciabilità del dato storico-politico di un’esperienza amministrativa attraversata anche dagli anni della pandemia da Covid-19. Il titolo del dossier richiama il pensiero di Giambattista Vico e il principio secondo cui si conosce realmente solo ciò che è frutto dell’opera umana: “Verum est factum”. In questa prospettiva, il lavoro invita a risalire agli elementi concreti della prassi amministrativa regionale per verificarne utilità, continuità e impatto.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, presentazione del dossier “Verum est factum” di Felice Casucci

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