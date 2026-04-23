Telepass conti in crescita e gli azionisti valutano l’ingresso in Borsa

Telepass ha annunciato risultati finanziari in crescita nell’ultimo bilancio, con un andamento positivo dei conti. La società sta valutando l’ipotesi di entrare nel mercato azionario, anche se al momento non ci sono decisioni definitive in merito. La notizia ha suscitato l’interesse degli investitori e degli analisti, che seguono con attenzione gli sviluppi futuri riguardo a questa possibile operazione.

La scomparsa di Biagio De Giovanni, Pittella: Addio a un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista Addio a Biagio De Giovanni. Filosofo, accademico e politico napoletano, aveva 95 anni Un anno senza Papa Francesco. Un’assenza sentita anche dal mondo del calcio Telepass chiude in positivo l’ultimo bilancio e guarda con attenzione al possibile ingresso in Borsa. Il gruppo, controllato da Mundys e partecipato da Partners Group, chiude il 2025 con risultati in forte crescita, confermando un trend positivo che prosegue anche nei primi mesi del 2026. Il management fa sapere che la società è pronta per una possibile Ipo, ma la decisione finale spetta agli azionisti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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