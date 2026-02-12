Fincantieri | ricavi in crescita fino al 2036 obiettivo raddoppio e cedola per gli azionisti dal 2028

Fincantieri si prepara a una crescita a lungo termine. L'azienda punta a raddoppiare i ricavi entro il 2036, mantenendo un ritmo di espansione sostenuto. Nel frattempo, pianifica di iniziare a distribuire una cedola agli azionisti già dal 2028. La società, leader mondiale nella costruzione navale, ha annunciato questa strategia durante un incontro con gli investitori, chiarendo le sue ambizioni di sviluppo e il focus sulla creazione di valore nel prossimo decennio.

Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale, prevede un futuro di crescita sostenuta, con l'obiettivo di raddoppiare i ricavi entro il 2036 e di distribuire una cedola agli azionisti a partire dal 2028. L'azienda, guidata dall'amministratore delegato Giovanni Pons Folgiero, ha già raggiunto un portafoglio ordini da 60 miliardi di euro, gettando le basi per un decennio di espansione significativa. Un piano di crescita ambizioso. La strategia di Fincantieri si basa su una crescita organica, con l'obiettivo di portare i ricavi da 9 a 18 miliardi di euro entro il 2036.

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico fino al 2030.

