Cassa Ravenna | utile netto in forte crescita +31,6% e doppio dividendo per gli azionisti | 97 centesimi per azione

La Cassa di Risparmio di Ravenna chiude il 2025 con numeri positivi. L’utile netto aumenta del 31,6%, e gli azionisti riceveranno un dividendo di 97 centesimi per azione, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. La banca conferma così la sua solidità e la capacità di generare risultati.

La Cassa di Risparmio di Ravenna ha archiviato un 2025 di notevole successo, registrando un utile netto in crescita del 31,62% e distribuendo dividendi agli azionisti per un totale di 97 centesimi per azione. L’approvazione del bilancio consolidato è avvenuta nella giornata di oggi, 10 febbraio 2026, con un impatto significativo anche sulla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, beneficiaria delle risorse distribuite. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, guidato dal presidente Antonio Patuelli e su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha convalidato i risultati individuali e consolidati dell’esercizio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, la Cassa di Risparmio di Ravenna ha approvato i risultati del bilancio 2025.

