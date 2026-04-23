Deutsche Telekom sta considerando una fusione completa con T-Mobile US, valutando la creazione di una nuova società holding. Questa operazione potrebbe rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato statunitense e cambiare gli scenari competitivi in Europa e negli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente per le strategie di espansione e consolidamento nel settore delle telecomunicazioni. La proposta è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

? Cosa sapere Deutsche Telekom valuta fusione totale con T-Mobile US tramite creazione di una nuova holding.. L'operazione unirebbe asset da 166 e 215 miliardi di dollari tra Europa e Stati Uniti.. Deutsche Telekom valuta una fusione totale con la controllata T-Mobile US per dare vita a un colosso globale delle telecomunicazioni, con un’operazione che potrebbe ridefinire i pesi massimi del settore tra Europa e Stati Uniti. Il gruppo tedesco, che attualmente detiene il 53% delle quote di T-Mobile US, sta studiando la creazione di una nuova holding capace di integrare completamente le due realtà. Questa strategia prevede un’offerta in azioni rivolta ai soci di entrambe le società, puntando a un modello societario semplificato che permetterebbe di gestire le attività di entrambi gli operatori sotto un unico comando.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Telecom: piano per un colosso transatlantico tra Europa e USA

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