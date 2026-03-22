Poste Italiane lancia l' Opas su Telecom Italia come potrebbe nascere un colosso da 27 miliardi

Domenica 22 marzo 2026 segna una data storica per il sistema industriale nazionale: il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) totalitaria su Telecom Italia. L’operazione mira a integrare due dei principali pilastri economici del Paese, creando un unico operatore sistemico sotto il controllo pubblico. Opas di Poste Italiane su Telecom Italia: cosa vuol dire Quanti dipendenti avrà il nuovo colosso Qual è l'obiettivo di Poste Italiane Opas di Poste Italiane su Telecom Italia: cosa vuol dire Come riportato nel comunicato ufficiale della società guidata dal Ministero dell’Economia, il corrispettivo totale previsto per l’acquisizione è di circa 10,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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