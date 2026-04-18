Le telecamere installate nei pressi di Villa Sioli hanno registrato immagini che mostrano come l’incendio del ponte di Pasquetta sia stato appiccato deliberatamente. Le forze dell’ordine hanno analizzato i filmati e confermato che si tratta di un incendio doloso. Le indagini sono ora focalizzate sull’identificazione delle persone coinvolte e sulla ricostruzione dei fatti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto fino a questo momento.

Le indagini sulla Polizia Locale di Senago hanno confermato che l’incendio che ha devastato Villa Sioli durante il ponte di Pasquetta è stato causato intenzionalmente. La svolta è arrivata dopo un’analisi capillare delle immagini di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di spostare l’ipotesi investigativa verso il reato di incendio doloso. L’evento si è verificato intorno alle 17 del giorno di Pasquetta, quando le fiamme hanno preso di mira il tetto della sezione storica della proprietà. Grazie alla tempestività dei vigili del fuoco, il fuoco non è riuscito a propagarsi alla parte dell’edificio ristrutturata negli anni ’90, che oggi ospita i vari uffici comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Sioli: le telecamere svelano il dolo, caccia ai colpevoli

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