Ultimissime Inter LIVE | Romano e Moretto svelano le strategie nerazzurre su Goretzka e Stankovic

Durante l'ultima diretta, Romano e Moretto hanno rivelato le strategie dell'Inter riguardo le trattative per Goretzka e Stankovic. La trasmissione ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulle mosse del club nerazzurro, concentrandosi sulle operazioni di mercato e sulle scelte future della squadra. Le parole degli esperti hanno fatto luce sulle intenzioni della dirigenza in questa fase di mercato.

Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Romano e Moretto svelano le strategie nerazzurre su Goretzka e Stankovic Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Palestra in uscita dal Cagliari! Su Stankovic del Bruges… Zazzaroni e Marchetti svelano il piano dell’Inter: «Quali saranno le mosse nerazzurre a gennaio»di Redazione Inter News 24Zazzaroni a Radio Dee Jay è stato protagonista di un siparietto con Marchetti sul mercato nerazzurro e la linea condivisa... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Le probabili formazioni della 26^ giornata; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Inter - Roma in Diretta Streaming; Serie A, Calciomercato Roma – Rinnovo Dybala, si o no? Le ultimissime. Romano: Barcellona considera Bastoni top mondiale, è sogno. Ma non dimentichiamo che l’Inter…Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Alessandro Bastoni e dell'interesse del Barcellona nei suoi confronti ... msn.com Romano - Inter, Perisic incontra il PSV Eindhoven: la posizione del club olandeseArchiviata la prima fase della Champions League, l'Inter riprende la missione sul mercato: riparte l'assalto a Ivan Perisic. L'esperto esterno croato, che ha già giocato in nerazzurro in un'esperienza ... calciomercato.com Le ultimissime verso Inter-Genoa, le probabili formazioni, le notizie di mercato, Thuram, affari a zero e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire i - facebook.com facebook #Inter, Napoli, #Juve e Atalanta: le ultimissime x.com