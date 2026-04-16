Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv Sala | Condanno Netanyahu ma serve il dialogo

Il sindaco di Milano ha confermato che la città intende proseguire il legame con Tel Aviv, nonostante le divergenze politiche. Durante una riunione con la Giunta, ha riferito di aver ricevuto una telefonata e una lettera da parte del collega israeliano, in cui si sottolinea l’importanza di mantenere aperto uno spazio di dialogo. Sala ha inoltre espresso condanna per le azioni del premier israeliano.

“Tel Aviv ci chiede di mantenere vivo uno spazio di dialogo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con la Giunta della telefonata intercorsa con l'omonimo della capitale israeliana, Ron Huldai, che ha fatto pervenire al primo cittadino meneghino una lettera. “Milano è una città.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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