Milano-Tel Aviv per Sala il gemellaggio prosegue i Verdi | ‘Inammissibile’

Dopo una conversazione telefonica, il sindaco di Milano e il suo omologo di Tel Aviv hanno deciso di mantenere attivo il gemellaggio tra le due città. La questione ha sollevato reazioni diverse: i Verdi hanno definito inaccettabile questa decisione, mentre altre fonti ufficiali confermano che l’accordo tra i due amministratori è proseguito. La vicenda riguarda un rapporto di lunga data tra le città, che ora continua nonostante le diverse opinioni.

Dopo una telefonata, Sala e Huldai decidono di tenere vivo il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Nella maggioranza però esplode lo scontro: Pd e Verdi contestano la scelta di non sospendere i rapporti nonostante Gaza Ilgemellaggio traMilano e Tel Avivva avanti, ma il clima politico attorno alla scelta è tutt’altro che sereno. Dopo settimane di pressioni interne alla maggioranza, il sindacoBeppe Salaha deciso di non interrompere i rapporti con la città israeliana, rilanciando invece lalinea del dialogo. La conferma è arrivata dopo una telefonata, avvenuta il16 aprile, con il sindaco di Tel AvivRon Huldai.Quest’ultimo aveva già anticipato la sua posizione in una lettera:mantenere vivo il gemellaggio come simbolo di confronto e cooperazione, anche in un momento così delicato.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano-Tel Aviv, per Sala il gemellaggio prosegue, i Verdi: ‘Inammissibile’ Notizie correlate Leggi anche: Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv, Verdi: "Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini" Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: “Un ponte di dialogo vitale”. L’ira dei Verdi: “Inaccettabile non interromperlo”Milano, 17 aprile 2026 – Egregio sindaco di Milano, caro amico Giuseppe Sala, Illustri colleghi e amici, Ci sono momenti in cui le città non si... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano romperà con Tel Aviv: verso la sospensione del gemellaggio dopo l'attacco in Libano; Milano resta gemellata con Tel Aviv. Respinta da Sala la richiesta del consiglio comunale; Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'; Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il sindaco Sala tira dritto: Manteniamo il dialogo. Ma è polemica. La lettera del sindaco di Tel Aviv per salvare il gemellaggio modificata in comune a Milano: la denuncia dei VerdiAbbiamo ricevuto e letto il documento ufficioso, un file word modificabile, la cui ultima modifica risulta di una persona dipendente del Comune di ... fanpage.it Europa Verde Milano, 'lettera sindaco Tel Aviv irricevibile, Sala si nasconde'Abbiamo ricevuto e letto il documento ufficioso, un file word modificabile, la cui ultima modifica risulta di una persona dipendente del Comune di Milano, che il sindaco Ron Huldai avrebbe invitato a ... ansa.it Il sindaco di Milano conferma il confronto con Tel Aviv e ribadisce il ruolo di Milano come spazio di dialogo e pace facebook Milano-Tel Aviv, Sala sente Huldai: “Condanna a Netanyahu, ma il dialogo non si interrompe” ift.tt/BlOeuto x.com