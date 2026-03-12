Il futuro di Democenter | Le sedi del Tecnopolo vanno rilanciate in modo strategico

Il futuro di Democenter prevede un rilancio delle sedi del Tecnopolo in modo strategico e condiviso. Il progetto mira a rafforzare il sistema produttivo di Modena attraverso interventi mirati sulle strutture esistenti. La ripresa delle attività si concentra sulla valorizzazione delle risorse e sulla collaborazione tra enti e imprese locali. L’obiettivo è creare un nuovo impulso per l’innovazione e la crescita economica.

Rilanciare, in modo strategico e condiviso, lo sviluppo del sistema produttivo modenese, a partire dalla valorizzazione delle sedi del Tecnopolo di Modena e Mirandola della Fondazione DemoCenter, e promuovendo una Conferenza territoriale, che coinvolga imprese, associazioni di categoria, sistema bancario e fondazioni, Università, centri di ricerca, Camera di Commercio ed enti locali. È la richiesta principale che il Consiglio comunale rivolge all’Amministrazione approvando la mozione presentata da Pd, Avs, M5s, Pri-Azione Sl, Spazio democratico e Modena Civica. Sullo stesso tema è stata respinta una mozione di Maria Grazia Modena (Modena per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

