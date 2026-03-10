La protesta dei lavoratori al Tecnopolo per il trasferimento di ItaliaMeteo | Una grande ingiustizia

Oggi a Bologna, i lavoratori del Tecnopolo si sono riuniti per protestare contro il trasferimento di ItaliaMeteo, definendo la decisione come una grande ingiustizia. La manifestazione si è svolta davanti alla sede, con i dipendenti che hanno espresso il loro disappunto riguardo alla scelta del governo, ritenuta dannosa per l’interesse nazionale. La protesta ha coinvolto un centinaio di persone.

Bologna, 10 marzo 2026 – “ Una ingiustizia troppo grande, una scelta del governo che va a svantaggio dell’interesse nazionale”. I lavoratori e le lavoratrici di ItaliaMeteo hanno aperto uno stato di agitazione per la situazione in cui improvvisamente si sono ritrovati coinvolti. Lettere recapitate a casa o in azienda, spedite direttamente dal governo, in cui gli viene chiesto di trasferirsi a Roma dal 16 marzo, con la sede del Tecnopolo che verrà chiusa. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito 25 lavoratori, tra dipendenti pubblici, partite Iva e interinali. “Un trasferimento che per tanti risulterà impossibile”, raccontano direttamente da via Stalingrado, dove questa mattina si sono ritrovati alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

