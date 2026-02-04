Varese in via Schianno va a fuoco il camion carico di bobine di plastica

Questa mattina un camion ha preso fuoco in via Schianno, a Varese. L’autista ha notato le fiamme e ha fermato il veicolo, ma il fuoco ha già distrutto il carico di bobine di plastica. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, evitando che si propagasse alle auto e ai negozi vicini. Nessuno si è fatto male. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia causato l’incendio.

Varese, 4 febbraio 2026 – Un autoarticolato che prende fuoco, il carico di bobine di plastica distrutto, liquefatto. A contenere i danni, e soprattutto a evitare, conseguenze peggiori, a cominciare dal rischio che il fuoco si propagasse, è stato l'intervento tempestivo dei mezzi del comando provinciale di Varese. L'intervento mezz'ora dopo circa mezzogiorno in via Schianno. La tubatura del gas danneggiata . Come hanno fatto sapere dal comando varesino sul posto sono intervenuti sei mezzi, tra cui due autopompe serbatoio, un'autobotte e un carrello adibito al trasporto ed erogazione di liquido schiumogeno dalla sede Centrale di Varese, supportate da ulteriori squadre provenienti dalle sedi distaccate di volontari di Tradate e Laveno con rispettive autopompe serbatoio.

