Perché una linea del tram di Milano sarà sostituita con i bus

A partire da lunedì 9 marzo, sulla linea 7 del tram di Milano si fermeranno i servizi nel quartiere Adriano fino all’estate. La sospensione durerà per consentire lavori sui binari e sarà sostituita da un servizio di autobus, con il rafforzamento della linea 86. La modifica riguarda esclusivamente questa tratta, mentre il resto della linea continuerà normalmente fino al termine dei cantieri.

Lo ha deciso palazzo Marino per non perdere i fondi del Pnrr. La sostituzione con i bus continuerà fino all'estate Stop ai tram, via libera ai bus (ma solo fino alla fine dei cantieri). È quello che succederà sulla linea 7 a partire da lunedì 9 marzo: il servizio sarà sospeso nel quartiere Adriano, fino all’estate, e sostituito da un collegamento autobus con il rafforzamento della linea 86. La sospensione - hanno spiegato da pazzo Marino - è dovuta alla necessità di realizzare prima del previsto il collegamento con la tratta Adriano-Gobba della tranvia 7, attualmente in fase di realizzazione. La programmazione iniziale di avanzamento dei lavori prevedeva di procedere prima con il completamento della nuova tratta, rinviando all’inverno l’esecuzione del raccordo con la linea esistente su via Adriano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

