Taxi abusivo senza licenza smascherato | fingeva che i clienti fossero parenti

Durante controlli sul servizio di trasporto pubblico non di linea, i finanzieri del comando provinciale di Viterbo hanno individuato un taxi abusivo senza licenza. L’uomo utilizzava un'auto con licenza regolare, ma durante le verifiche ha dichiarato che i clienti erano parenti, evitando così i controlli sul servizio regolare di noleggio con conducente. L’attività si inserisce nell’ambito di un'operazione di verifica sul rispetto delle norme del settore.

Durante gli accertamenti sul regolare servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto dai “taxi” o dai servizi di noleggio con conducente (ncc), i finanzieri del comando provinciale di Viterbo scoprono un “furbetto”.I militari della sezione at-p.i. del gruppo di Viterbo, nell’eseguire gli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, guerra tra taxi e golf car: "Lavorano senza regole e portano via clienti" Caltanissetta, NCC abusivo smascherato: sanzione e sequestro del mezzoUn autista privo di abilitazione professionale è stato fermato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta mentre trasportava diversi pendolari con un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trasportava persone senza licenza, scoperto un taxi abusivo; Lite tra Ncc e tassisti davanti ai turisti: Tu non puoi lavorare qua; Valle dei Templi, blitz contro i pirati del trasporto: Ncc abusivo e in nero; Latina, prelievo di un fegato effettuato al Goretti, donato da una donna di 69 anni. Viterbo – Scoperto un taxi abusivo: trasportava persone senza licenzaVITERBO - Nell’ambito del controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza, il comando provinciale Viterbo ha disposto degli accertamenti ... etrurianews.it Trasportava persone senza licenza, scoperto un taxi abusivoLa Guardia di Finanza di Viterbo ha scoperto un taxista abusivo. È avvenuto nell’ambito degli accertamenti sul regolare servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto dai taxi o dai servizi di ... civonline.it Sindacati Taxi Roma, 'allarme abusivismo, Fiumicino e Termini fuori controllo "Prefetto intervenga o pronti a protestare" (ANSA) - ROMA, 20 APR - "Le organizzazioni sindacali del comparto taxi esprimono profonda preoccupazione e crescente indignazione p - facebook.com facebook