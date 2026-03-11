Roma guerra tra taxi e golf car | Lavorano senza regole e portano via clienti

A Roma, si stanno verificando scontri tra tassisti e conducenti di golf car, che operano senza rispettare le norme e sottraggono clienti. Le contestazioni si concentrano in diverse zone della città, tra cui piazza di Spagna, Navona, piazza di Sant’Apollinare e via dei Coronari. I conducenti di golf car sono presenti anche davanti a piazza Barberini e alle catacombe di San Callisto.

A piazza di Spagna, Navona o davanti piazza di Sant'Apollinare. Ci sono sempre su via dei Coronari, via Cavour, a piazza Barberini o davanti le catacombe di San Callisto. "Un tempo, il turista che doveva aspettare due o tre prima di lasciare Roma, chiamava un taxi per fare un giro della città.