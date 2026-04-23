Tassignano due feriti all’incrocio | esplode il caso rotatoria

Il 23 aprile a Tassignano si è verificato un incidente tra due auto all'incrocio tra via Tazio Nuvolari e via Casalino, con due persone trasportate all'ospedale San Luca. L'evento ha riacceso le discussioni sulla sicurezza della rotatoria recentemente installata in quella zona. Nessun dettaglio sulle cause dello scontro è ancora stato comunicato ufficialmente, mentre le autorità stanno valutando eventuali interventi.

? Cosa sapere Due feriti all'ospedale San Luca dopo scontro tra auto a Tassignano il 23 aprile.. L'incidente tra via Tazio Nuvolari e via Casalino riapre il dibattito sulla nuova rotatoria.. Due conducenti sono finiti all’ospedale San Luca di Lucca questa mattina, 23 aprile, a seguito di un violento impatto tra due veicoli avvenuto intorno alle ore 10 presso l’incrocio tra via Tazio Nuvolari e via Casalino a Tassignano. Lo scontro, che ha le auto urtarsi quasi frontalmente, ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza medicalizzata della Misericordia Montecarlo e di un mezzo di soccorso proveniente da Lucca per prestare assistenza ai feriti, le cui condizioni cliniche non destano preoccupazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tassignano, due feriti all’incrocio: esplode il caso rotatoria Notizie correlate Leggi anche: Via Casa Bianca, frontale tra due auto all'incrocio: due feriti in ospedale Incidente a Torino Lucento: scontro tra due auto all'incrocio. Coinvolto anche un pedone, due feritiUn incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026, all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino.