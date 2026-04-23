Tassazione dei premi sportivi cosa cambia per gli atleti | la soglia di 300 euro la data di erogazione e gli adempimenti

Il sistema fiscale italiano ha aggiornato le regole sui premi sportivi destinando maggiore attenzione alle modalità di tassazione. In particolare, è stata stabilita una soglia di 300 euro per esentare alcuni premi dall’imposizione fiscale, con la data di erogazione che diventa un elemento chiave per le procedure. Sono inoltre richiesti specifici adempimenti da parte degli atleti e degli enti coinvolti, per conformarsi alle nuove disposizioni legislative.

Il panorama fiscale dello sport italiano vive una nuova fase di assestamento. Con l’introduzione dell’articolo 9 del Decreto Fiscale n. 382026, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei premi corrisposti agli atleti per i risultati ottenuti in competizioni sportive. La novità principale è il ripristino dell’ esenzione dalla ritenuta alla fonte per le somme di importo non superiore a 300 euro, una misura che mira a sollevare le piccole realtà associative e gli atleti di base da oneri burocratici e fiscali, seppur con finestre temporali estremamente specifiche e vincoli rigorosi. Il perimetro temporale e la questione del primo trimestre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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