A partire dal 2027, all’interno dell’Unione europea entreranno in vigore nuove regole sui pagamenti in contanti. La soglia massima consentita per le transazioni sarà fissata a 3.000 euro, con controlli più severi per le operazioni di importo superiore. Queste modifiche mirano a rafforzare la tracciabilità delle transazioni finanziarie e a contrastare il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.

Stretta sui pagamenti in contanti: a partire dal 2027 cambieranno alcune regole all'interno dell'Unione europea, dove saranno introdotti limiti più chiari e controlli più estesi, soprattutto per le operazioni di importo elevato. Alla base c'è il Regolamento UE 16242024, che entrerà in vigore il 10 luglio dell'anno prossimo. Da quel momento, nei pagamenti legati ad attività economiche non si potranno più superare i 10mila euro in contanti. Si tratta di un tetto massimo comune. Tuttavia, i Paesi non sono obbligati ad arrivare a quella soglia. Si può essere ancora più restrittivi: in Italia, per esempio, si è già sotto quella cifra. E potrebbe anche non cambiare nulla.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Contanti, la soglia dei 3mila euro: cosa cambia dal 2027

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