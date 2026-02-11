tassazione dividendi 2026 cosa cambia per gli investitori e le aziende

Con l’arrivo del 2026, cambiano le regole sulla tassazione dei dividendi. La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove norme che colpiscono soprattutto le aziende con partecipazioni di piccole dimensioni. Gli investitori e le imprese devono fare i conti con queste novità, che potrebbero influenzare le strategie di investimento e di gestione delle partecipazioni.

Con il 2026 sono arrivate delle importanti novità sulla tassazione dei dividendi: la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una stretta che va a impattare principalmente sui soggetti Ires che detengono delle partecipazioni ridotte. Anche i risparmiatori privati sono stati coinvolti da questo cambio di passo, anche se in misura minore. Cosa cambia per le società. La Legge n. 1992025 (ossia la Legge di Bilancio 2026 ) ha modificato la disciplina introdotta dall’ articolo 89 del Tuir, andando, di fatto, a eliminare il regime di esclusione automatica prevista per i dividendi percepiti dalle società. Dallo scorso 1° gennaio 2026 la tassazione agevolata non costituisce più un diritto incondizionato, ma è subordinato dalla consistenza dell’investimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti chiave sulle novità fiscali in vista del 2026.

Il governo ha presentato alla commissione Bilancio una serie di emendamenti alla manovra 2026, introducendo novità su dividendi, banche, Rc auto, affitti brevi, Tobin tax e fondi per il cinema.

