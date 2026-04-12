Il gettito derivante dalla tassa di soggiorno in Italia sta aumentando rapidamente, con previsioni che nel 2026 stimano una cifra di circa 1,2 miliardi di euro. Questa crescita si inserisce in un contesto di incremento del numero di visitatori e di strategie di raccolta più incisive da parte delle amministrazioni locali. I dati attuali mostrano una tendenza positiva rispetto agli anni precedenti, con un incremento costante delle entrate provenienti da questa tassa.

Il gettito derivante dal contributo di soggiorno in Italia sta vivendo una crescita senza precedenti, con le previsioni per il 2026 che indicano un balzo verso i 1.278 milioni di euro, superando abbondantemente i 1,15 miliardi registrati nel corso del 2025. Questo fenomeno è alimentato dall’estensione della tassa a un numero sempre maggiore di comuni e da una revisione al rialzo delle tariffe applicate dalle amministrazioni locali. Il percorso economico che ha portato a questi numeri mostra una progressione costante negli ultimi anni: si è passati dai 628 milioni di euro del 2022 ai 793 milioni del 2023, fino ai 1.019 milioni del 2024. Guardando alle dinamiche più recenti, la diffusione della cosiddetta tassa di scopo ha permesso a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom tasse di soggiorno: l’Italia punta a 1,2 miliardi nel 2026

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