Targetti | Biffoni incandidabile per un terzo mandato gireremo parere tecnico al ministero

Il sindaco di una città ha annunciato che il proprio collega non potrà candidarsi per un terzo mandato. È stato richiesto e ottenuto un parere tecnico da un noto professore di diritto amministrativo, riconosciuto come uno dei più autorevoli in Italia. La decisione si basa su questa consulenza, che sarà inviata al ministero competente per ulteriori valutazioni. Nessuna comunicazione ufficiale indica ancora eventuali azioni successive.

"Abbiamo chiesto e ottenuto un parere pro veritate dal professor Federico Tedeschini di Roma, noto per essere tra i più importanti amministrativisti d’Italia. Lo scenario che emerge dal suo parere è persino più restrittivo del quadro che pensavamo noi, prefigurando addirittura l'incandidabilità.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Cuore “bruciato” trapiantato, verifiche sul contenitore. Ispezioni di Regione Campania e ministero anche a Bolzano. Verrà chiesto un parere “terzo” al Bambino GesùUno dell’inchiesta per lesioni colpose gravissime per il caso del cuore “bruciato” e impiantato a un bimbo di 2 anni e 3 mesi all’ospedale Monaldi di... Vallecrosia: il parere tecnico blocca i parcheggi riservati al privatoL’amministrazione di Vallecrosia si trova nel centro di una tempesta politica dopo che un parere tecnico ha sancito l’illegittimità dell’ordinanza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Targetti: Biffoni rischia di essere dichiarato ineleggibile. Pronti a fare ricorso al Tar e al Consiglio di Stato; Stop a Biffoni. Mazzetti va dall’Avvocatura; Dall'impegno in Diocesi alla candidatura per il centrosinistra, Banchelli scrive al vescovo: La Chiesa mantenga ruolo terzo nella sfida politica. Targetti: Biffoni incandidabile per un terzo mandato, gireremo parere tecnico al ministeroAbbiamo chiesto e ottenuto un parere pro veritate dal professor Federico Tedeschini di Roma, noto per essere tra i più importanti amministrativisti d’Italia. Lo scenario che emerge dal suo parere è ... firenzetoday.it Prato, Biffoni è candidabile? I dubbi di MazzettiL'onorevole FI all'Avvocatura dello Stato: Un terzo mandato da sindaco è possibile dopo un'interruzione molto breve? ... nove.firenze.it Sostenibilità: Targetti Ferri (L’Oréal): “innovare permette di superare i trend di mercato’ "L'innovazione è ovunque e ti permette di stare al passo col mercato e andare anche oltre i trend. Per questo ogni giorno innoviamo internamente con le nostre business un - facebook.com facebook