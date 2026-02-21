Bibbiena consegnata una targa per la storicità aziendale

Pasquale Bertelli, conosciuto come “Neno”, ha lasciato un segno importante nel territorio di Bibbiena per la sua lunga attività nel settore idraulico. La sua dedizione e il passaggio generazionale hanno rafforzato la presenza dell’azienda nel tempo, coinvolgendo anche iniziative sociali locali. La targa consegnata oggi riconosce la sua figura e l’impatto duraturo sulla comunità. La famiglia Bertelli continua a tramandare questa tradizione, mantenendo vivo il nome nel territorio.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Pasquale Bertelli detto “Neno”, fu il primo di questa genealogia di idraulici ch e conta quattro generazioni e un’impronta lasciata nel territorio di Bibbiena in termini di impegno nel sociale e nella comunità, che oggi porta il nome di Mario, colui che ha portato nel presente l’azienda di famiglia. Il sindaco Filippo Vagnoli, accompagnato dall’assessore alle attività produttive Daniele Bronchi, sono andati di persona a consegnare ai Bertelli una targa che celebra la storicità di questa azienda di Bibbiena e soprattutto questo felice passaggio generazionale passato nelle mani di Cesare, figlio di Mario e quindi del giovanissimo Gabriele. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Consegnata dal Comune la targa al merito alla Miss Adriatico Italia Carolina D'Andrea L’acqua che insegna alla sete, oggi consegnata la prima macchinetta alla scuola primaria di BibbienaQuesta mattina a Bibbiena è stata consegnata la prima macchinetta dell’acqua alla scuola primaria. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’acqua che insegna alla sete, oggi consegnata la prima macchinetta alla scuola primaria di BibbienaArezzo, 30 gennaio 2026 – L’acqua che insegna alla sete, oggi consegnata la prima macchinetta alla scuola primaria di Bibbiena. Parte ufficialmente oggi, con la consegna della prima macchinetta per ... lanazione.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 13.2.26 In Studio: Marco Capulli SOMMARIO - Scoperto e sequestrato dai Carabinieri di Arezzo un impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi. - L'incendio di Bibbiena è partito dall'abitacolo del furgone: il con - facebook.com facebook