Iran Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

Da tv2000.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una pausa di cinque giorni negli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. Ci sono “importanti punti di accordo” ha detto dopo aver annunciato di essere in trattative con Teheran per porre fine alla guerra. Servizio di Fabio Bolzetta RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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