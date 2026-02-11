Gomorra – Le Origini | focus sui giovani attori e sui primi anni della saga criminale napoletana Anticipazioni sul cast

La serie “Gomorra – Le Origini” sta attirando l’attenzione dei fan prima ancora di andare in onda. La produzione ha pubblicato alcuni video per mostrare i giovani attori che interpretano i personaggi principali e per svelare i primi anni della storia criminale napoletana. Molti si chiedono cosa aspettarsi da questa nuova puntata della saga, e intanto il cast si presenta con entusiasmo, promettendo di portare sullo schermo una versione più fresca e autentica del mondo di Gomorra.

La serie televisiva “Gomorra – Le Origini” è al centro di un’ondata di attenzione mediatica, con che ne anticipa l’uscita attraverso una serie di video dedicati alla presentazione del cast e dei personaggi che popolano questo nuovo capitolo della celebre saga criminale. L’iniziativa, lanciata l’8 febbraio 2026, mira a svelare gradualmente le dinamiche e i volti che daranno vita ai primi anni della storia di Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano, offrendo uno sguardo inedito sulle radici della criminalità organizzata napoletana. L’operazione di si concentra sulla presentazione dei giovani attori che interpretano i ruoli chiave nella serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gomorra Le Origini

In questa intervista, Marco D’Amore, regista e supervisore di Gomorra – Le Origini, condivide i dettagli sul progetto prequel che narra le origini del personaggio di Pietro Savastano.

In questa intervista, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, sceneggiatori di Gomorra - Le origini, condividono il processo creativo dietro la serie prequel di Sky.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

‘O PAISANO - GOMORRA LE ORIGINI (2026) i Personaggi della serie. #gomorraleorigini

Ultime notizie su Gomorra Le Origini

Argomenti discussi: Come finisce Gomorra Le Origini e cosa si sa della seconda stagione; Gomorra - le origini, come finisce la stagione: Pietro progetta un futuro con Imma ma Angelo subisce un attacco; Gomorra - Le origini, le anticipazioni del finale di stagione; 'Le cose non dette' supera i due milioni nel primo week end.

Gomorra - Le Origini 2: Ci sarà la seconda stagione? Ecco cosa sappiamoLa prima stagione di Gomorra - Le Origini è terminata dopo 6 episodi, ma Sky ha in programma una seconda stagione? Ecco cosa hanno detto gli autori e Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Stu ... comingsoon.it

Gomorra Le origini 2, la seconda stagione si farà o no?Gomorra: Le origini si è conclusa su Sky, nessuna conferma ufficiale su una stagione 2, ma ci sono buone notizie direttamente dal team creativo. serial.everyeye.it

Commentiamo il finale di GOMORRA - LE ORIGINI - facebook.com facebook

Venerdì 6 febbraio, Sky e NOW trasmetteranno l’ultimo capitolo di "Gomorra – Le Origini". Non è solo la fine di una stagione, ma il momento esatto in cui un ragazzo si trasforma in un boss. Sotto la regia di Francesco Ghiaccio, i protagonisti affrontano una resa x.com