Taranto-Gallipoli | il Prefetto blocca i biglietti ai tifosi leccesi

Il Prefetto di Taranto ha deciso di vietare la vendita di biglietti ai residenti di Lecce per la partita prevista il 26 aprile a Massafra. La misura riguarda esclusivamente i tifosi provenienti dalla provincia di Lecce, mentre non sono state annunciate restrizioni per altri spettatori. La decisione è stata comunicata in vista dell’incontro tra le due squadre, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni legate alla sicurezza o ad altri aspetti.

? Cosa sapere Il Prefetto di Taranto vieta i biglietti ai residenti di Lecce per il match Massafra 26 aprile.. La misura mira a prevenire tensioni tra le tifoserie durante l'ultima giornata di Eccellenza.. Il Prefetto di Taranto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Lecce in vista della sfida tra S.S. Taranto 2025 e Città di Gallipoli, prevista per il 26 aprile alle ore 16:30 presso lo stadio comunale Italia di Massafra. La decisione, che colpisce direttamente la possibilità di partecipazione dei sostenitori salentini all’incontro, nasce da un atto ufficiale volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante quello che si preannuncia come un evento di grande rilievo sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto-Gallipoli: il Prefetto blocca i biglietti ai tifosi leccesi Notizie correlate Udinese-Torino, stop ai biglietti: il Prefetto blocca i granataIl Prefetto di Udine ha emesso un decreto il 17 aprile che impedisce l’acquisto dei biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Torino in... Juve-Verona: il Prefetto blocca i biglietti ai veronesi per sicurezzaIl Prefetto di Torino ha emesso un provvedimento che limita l’accesso allo stadio Allianz per i residenti della provincia di Verona in occasione... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Taranto-Gallipoli, stop ai tifosi ospiti. Emergenza rifiuti, l’opposizione al prefetto: «Serve un suo intervento»La città è allo sbando e la salute dei cittadini è a rischio si legge nella missiva, in cui i firmatari denunciano l’inerzia dell’amministrazione comunale di fronte a un disastro urbano senza ... quotidianodipuglia.it Taranto saluta dopo due anni il prefetto Dessì, lunedì arriva LiguoriSi chiude dopo poco più di due anni l’esperienza del prefetto Paola Dessì alla guida della Prefettura di Taranto. Questa mattina si è svolta la cerimonia di commiato, alla presenza delle istituzioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it